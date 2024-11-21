18 спортзалов отремонтируют в Брянске за 61 млн рублей

18 школьных спортзалов отремонтируют в Брянске за 61 млн рублей до Нового года. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске впервые за полвека.
проходит масштабный ремонт школьных спортзалов. Всего в порядок приведут 18 помещений в 12 учебных заведениях.
В спортзалах утепляют стены, обрабатывают помещения от грибка, меняют окна и полы, укладывают специальное покрытие. К каждому объекту подрядчики подходят индивидуально.
В гимназии №3 два спортивных зала. В первом работы уже завершились. Там покрасили стены и потолки, установили новые двери, уложили травмобезопасное покрытие.
«Такого большого ремонта спортзалов у нас никогда не было. Мы сами выбрали цвет краски, договорились о ярких светодиодных светильниках. И дети, и учителя — все мы очень довольны новым спортивным залом», — отметила директор гимназии №3 Елена Лексина.
Всего на ремонт выделили более 61 млн рублей. Работы завершат до конца 2024 года.
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