18 спортзалов отремонтируют в Брянске за 61 млн рублей

18 школьных спортзалов отремонтируют в Брянске за 61 млн рублей до Нового года. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске впервые за полвека.

проходит масштабный ремонт школьных спортзалов. Всего в порядок приведут 18 помещений в 12 учебных заведениях.

В спортзалах утепляют стены, обрабатывают помещения от грибка, меняют окна и полы, укладывают специальное покрытие. К каждому объекту подрядчики подходят индивидуально.

В гимназии №3 два спортивных зала. В первом работы уже завершились. Там покрасили стены и потолки, установили новые двери, уложили травмобезопасное покрытие.

«Такого большого ремонта спортзалов у нас никогда не было. Мы сами выбрали цвет краски, договорились о ярких светодиодных светильниках. И дети, и учителя — все мы очень довольны новым спортивным залом», — отметила директор гимназии №3 Елена Лексина.

Всего на ремонт выделили более 61 млн рублей. Работы завершат до конца 2024 года.