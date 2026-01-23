Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
188 километров дорог отремонтировали в Брянской области в прошлом году

2026, 23 января 10:17
188 километров дорог отремонтировали в Брянской области в прошлом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В прошлом году в России стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках в Брянской области отремонтировали 188 километров магистралей. Из них более 38 километров дорог обновили в городе Брянске. Кроме того, в порядок привели два моста и один путепровод общей протяженностью более 290 метров.

Всего по разным программам в минувшем году отремонтировали свыше 550 километров региональных и муниципальных дороги, а также мостов.

