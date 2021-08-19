20 августа в Брянской области ожидаются дожди

Местами дожди с грозами, сильный порыв ветра.

Завтра, 20 августа, в Брянской области днем пройдут дожди, местами сильные, с грозами. В отдельных районах ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом сообщили специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла, ночью температура воздуха не будет ниже +8ºC.