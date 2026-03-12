20 домов и 133 квартиры повреждены при ракетном ударе по Брянску

2026, 12 марта 09:49

20 домов и 133 квартиры повреждены при ракетном ударе по Брянску. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

10 марта при ракетном ударе по городу Брянску повреждения получили 20 домов и 133 квартиры. Накануне строители и управляющие компании восстановили в них «тепловой контур». Они справились за один день. Окна в подъездах и квартирах закрыли плотной плёнкой.

В устранении последствий теракта участвовали 150 работников строительных организаций Брянской области, застройщиков, индивидуальных предпринимателей, а также управляющие компании. С материалами и техникой помогали депутаты, чиновники и жители.

Специалисты администрации Советского района обследовали 133 пострадавшие квартиры и оформили списки утраченного имущества. После экспертизы владельцы получат компенсацию за утраченное имущество.

«Спасибо всем, кто организовал и выполнил большой объём работ. Управляющим и строительным компаниям, комиссиям по оценке ущерба, депутатам горсовета, чиновникам, которые занимались организацией. Тем, кто выделял на безвозмездной основе технику, кто восстанавливал дороги, электричество, инженерные коммуникации. Хочу поблагодарить транспортников за оперативное восстановление движения, волонтёров и всех, кто в этот тяжёлый для Брянска момент, пришёл на помощь», — подчеркнул глава горадминистрации Александр Макаров.