20 килограмм брянских яблок получат победители международного конкурса «ПРОгород». Об этом сообщили в издании «МК Брянск».

Приём работ на международный конкурс «ПРОгород» завершился в Брянской области. Проект поддержала садоводческая компания «Брянский сад». Агрокомплекс учредил специальный приз конкурса — 20 килограмм лучших яблок урожая 2025 года.

«Я благодарен всем авторам за интерес к теме. Каждый постарался проникновенно выразить причастность к родной земле, раскрыть тему ее богатства и красоты. На первый взгляд, нет ничего сложного в том, чтобы выбрать понравившееся произведение. Однако несправедливо отдать предпочтение, допустим, рассказу, при этом упустить из виду не менее интересное стихотворение. И наоборот. Пусть будет два спецприза — лучшему поэту и лучшему прозаику», — подчеркнул руководитель компании «Брянский сад» Олег Кобец.

Спецприз от брянской компании отправится к Марату Валееву из Красноярска и Надежде Ерофеевой из Геленджика.