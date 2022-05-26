20-летний брянский десантник Андрей Рябченко погиб в ходе спецоперации на Украине

Его наградили орденом Мужества посмертно.

21 мая в ходе специальной военной операции на Украине погиб 20-летний брянский десантник Андрей Рябченко.

Андрей Рябченко – выпускник отделения «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Новозыбковского сельскохозяйственного техникума – филиала Брянского государственного аграрного университета.

«Андрей серьезно относился к учебе, участвовал в общественной жизни техникума, был ответственным и трудолюбивым, к нему хорошо относились одногруппники и преподаватели», – рассказали в техникуме.

По окончании техникума в 2021 году Андрея призвали в армию, затем он решил остаться на контрактую службу. Служил в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии.

«Андрей выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Он до конца остался верным воинской присяге. Как истинный воин, как достойный сын своего Отечества, он погиб, защищая женщин и детей, защищая свою страну от военной угрозы. Он воспитан на подвигах дедов и прадедов, которые так же, не щадя своих жизней, сражались с нацизмом. Именно такие люди, как Андрей, как другие наши ребята, которые сегодня с честью, достойной своих предков, выполняют воинский долг, – элита нашего государства», – отметили в Новозыбковском сельскохозяйственном техникуме.

Коллектив техникума выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего героя: «Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящего мужчину, готового встать на защиту слабых и идти до конца, выполняя свой долг. Андрей навсегда останется примером мужества и верности. Вечная память герою!»

Андрея Рябченко наградили орденом мужества посмертно.