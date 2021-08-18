20-летний житель Клинцов зарезал знакомого

Сейчас убийца находится под стражей.

13 августа 2021 года в Клинцах 20-летний парень поссорился со своим знакомым, между ними завязалась драка. Ударив несколько раз в грудь ножом своего оппонента, парень сбежал с места происшествия.

От полученных травм его знакомый скончался на месте.

Как сообщают сотрудники Следственного комитета по Брянской области, в содеянном житель Клинцов сознался, его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, уточняются обстоятельства.