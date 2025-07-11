20 новых машин получили брянские полицейские в честь годовщины со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

В Брянске прошло торжественное мероприятие в честь 81-й годовщины образования Управления МВД России по Брянской области. Руководитель ведомства генерал-майор полиции Алексей Солдатов вручил сотрудникам ключи от 20 новых служебных автомобилей. Он отметил, что новый транспорт повысит оперативность реагирования и эффективность решения служебных задач.

Автомобили оснащены всем необходимым. На новых служебных машинах правоохранители отправились к местам несения службы.