21 августа в Брянске пройдет общегородской субботник

Все желающие могут принять участие в уборке города.

21 августа в Брянске впервые проведут общегородской субботник.

Администрация города организует работы по очистке улиц и общественных мест.

Благоустройством займутся как коммунальщики и трудовые коллективы предприятий, так и сами сотрудники администрации.

В рамках мероприятия планируется привести в порядок памятники, обелиски, кладбища и убрать свалки. Также уделят внимание надписям, которые оставляют вандалы на остановках и зданиях.

Горадминистрация призывает горожан принять участие в уборке. Даже очистка территорий перед своим домом или местом работы будет считаться как посильный вклад.