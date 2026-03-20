2026, 20 марта 18:37

21 спортплощадку в Брянске открыли в минувшем году по инициативе жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По программе «Инициативное бюджетирование» в городе Брянске обновляют и строят спортивные объекты на территории образовательных учреждений. В 2025 году спортплощадки появились в двух лагерях, в семи детских садах и в 12 школах.

Школа №63 в Бежицком районе участвует в программе четыре года подряд. На территории уже появилась многофункциональная спортивная площадка, новое освещение, зелёный газон и беговые дорожки.

В детском саду «Красная шапочка» в прошлом году открыли спортплощадку с прыжковой ямой, беговой дорожкой и безопасным резиновым покрытием для игр.

«Эта программа большое подспорье для образовательных учреждений города. На новой спортивной площадке дети играют даже после закрытия садика. Конечно, уже под присмотром родителей», – рассказала заведующая детского сада Ольга БЕЛИКОВА.

Также современные спортивные площадки появились в школе №26, гимназиях №3 и 4.