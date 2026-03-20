Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

21 спортплощадку в Брянске открыли в минувшем году по инициативе жителей

2026, 20 марта 18:37
Источник фото

21 спортплощадку в Брянске открыли в минувшем году по инициативе жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

По программе «Инициативное бюджетирование» в городе Брянске обновляют и строят спортивные объекты на территории образовательных учреждений. В 2025 году спортплощадки появились в двух лагерях, в семи детских садах и в 12 школах.

Школа №63 в Бежицком районе участвует в программе четыре года подряд. На территории уже появилась многофункциональная спортивная площадка, новое освещение, зелёный газон и беговые дорожки.

В детском саду «Красная шапочка» в прошлом году открыли спортплощадку с прыжковой ямой, беговой дорожкой и безопасным резиновым покрытием для игр.

«Эта программа большое подспорье для образовательных учреждений города. На новой спортивной площадке дети играют даже после закрытия садика. Конечно, уже под присмотром родителей», – рассказала заведующая детского сада Ольга БЕЛИКОВА.

Также современные спортивные площадки появились в школе №26, гимназиях №3 и 4.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14555) брянск (6864) ДТП (2700) ГИБДД (2239) прокуратура (2057) уголовное дело (2020) Александр Богомаз (1908) суд (1786) авария (1646) мчс (1507) коронавирус (1272) умвд (1048)