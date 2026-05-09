В Брянске День Победы отметили митингом и парадом

2026, 09 мая 14:03

В Брянске День Победы отметили митингом и парадом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске прошли праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония состоялась на Кургане Бессмертия. Участие в мероприятии приняли губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава городской администрации Александр Макаров, руководители силовых структур, депутаты и официальные лица. Они возложили цветы и венки к основанию стелы «Брянск — город воинской славы».

Праздничные мероприятия продолжились на площади Партизан. Торжественным маршем в парадном строю прошли кадетские корпуса, юнармейцы, курсанты военно-учебного центра БГИТУ, студенты Брянского филиала Орловского юридического института, воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот». По площади маршировали более 400 человек.

«Пройдут годы, сменится не одно поколение, но этот день всегда будет уважаемым и почитаемым нашим народом, потому что этот день — это символ мужества и чести, подвига и отваги. Это день памяти и скорби. В те далёкие годы линия фронта проходила не только там, где грохотала канонада, но и где миллионы советских людей — старики, женщины, дети — работая на фабриках и заводах, сея хлеб в нечеловеческих условиях по 16-18 часов в сутки, ковали и приближали долгожданную Победу» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.