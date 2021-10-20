Город32

22 октября отключат воду на Красноармейской в Брянске

2021, 20 октября 15:40 Общество
22 октября отключат воду на Красноармейской в Брянске
Источник фото

Ограничения продлятся в течение нескольких часов.

22 октября с 10.00 до 17.00 будет отсутствовать вода в нескольких в домах и нежилых помещениях по улице Красноармейской в Советском районе Брянска.

Воды не будет по адресам: улица Красноармейская, 158б, 160а, 160б, 170, 170а и 170б. По данным городской администрации, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

Читайте также
Брянцы пожаловались на «фантомный» автобус № 27
20 октября 15:00
Брянцы пожаловались на «фантомный» автобус № 27
Зарезавшая мужчину жительница Брянска не признала своей вины
20 октября 14:20
Зарезавшая мужчину жительница Брянска не признала своей вины
Монтажник погиб при строительстве торгового центра в Брянске
20 октября 12:00
Монтажник погиб при строительстве торгового центра в Брянске
Водитель Opel сбил женщину на улице Ульянова в Брянске
20 октября 11:00
Водитель Opel сбил женщину на улице Ульянова в Брянске

Новости регионов

19.10.2021 13:50
Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасная дорога домой»
Правоохранители встретились с учащимися городской школы и побеседовали с ними о правилах поведения на железной дороге В рамках акции «Безопасная дорога домой» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали профилактическое мероприятие и побывали в гостях у учащихся 5,6,7 и 8 классов средней школы № 13 города Смоленска. Правоохранители прочитали ребятам
13.10.2021 13:54
Хроники вируса
Как в регионе борются с распространением COVID-19? Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом остаётся темой №1 как в областной повестке, так и в масштабах всей страны. На прошлой неделе в Смоленске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание оперштаба по коронавирусу с участием руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, представителей силового блока, иных заинтересованных структур. О ситуации в субъекте
13.10.2021 13:51
А у нас идёт концерт!
В Смоленской области появится больше виртуальных концертных залов. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Мюзиклы, театральные постановки, спектакли, фестивали… – это далеко не полный перечень мероприятий, которые  можно посмотреть в таком зале. Оснащение мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом позволяет создать для зрителей  своеобразный «эффект присутствия» и даёт возможность
13.10.2021 13:49
Ларьки – только по схеме
Ларьки, павильоны и палатки стали неотъемлемой частью современного облика Смоленска. Правда, к сожалению, не все эти точки работают на легальных основаниях.  Вопрос размещения нестационарных торговых объектов, установленных незаконно, стал ключевым в рамках совещания, которое прошло в администрации региона  в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие губернатор  Алексей Островский, профильные вице-губернаторы и начальники департаментов, а также
13.10.2021 11:29
В октябре на МЖД проведут внеплановые рейды на переездах
В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в октябре сотрудники МЖД и представители ГИБДД усилят профилактическую работу с водителями. Особое внимание будет уделено переездам с невысоким автотрафиком. По статистике, с начала года более 90% ДТП на переездах в границах МЖД произошло на малоинтенсивных участках (до 1200 автомобилей в сутки). Всего с начала 2021 года на

Актуальные темы

Общество
В Брянске взрослые отказали в помощи 10-летнему мальчику
Общество
За неделю число заболевших COVID-19 брянцев выросло на четверть
Общество
В Брянске дочь пенсионерки с 80%-м поражением легких обвинила врача в халатности
Общество
Из-за пандемии в Брянской области объявили нерабочие дни
Общество
Брянцы продолжают игнорировать вакцинацию от коронавируса

Новости партнёров

Особенности рекламирования продажи товаров дистанционным способом.
Особенности рекламирования продажи товаров дистанционным способом.

В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том какие существуют требования к рекламе товаров, которые продаются дистанционным способом. Какие существуют особенности рекламирования товаром при дистанционном способе их продажи, а также что относится к дистанционным продажам ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

«Ростелеком» запустил в Брянске уникальный образовательный проект «IT-семья»
«Ростелеком» запустил в Брянске уникальный образовательный проект «IT-семья»

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» дал старт новому образовательному проекту «IT-семья» в Брянске. Эти курсы предполагают командное обучение интернет-грамотности представителей старшего поколения вместе с их внуками. Открытие проекта состоялось на площадке «Кванториума» 12 октября.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре

По оперативной информации, в январе-сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,55 млн тонн, что на 17,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский: Цифровая трансформация электросетевого комплекса – залог успешного развития Курской области
Игорь Маковский: Цифровая трансформация электросетевого комплекса – залог успешного развития Курской области

20 октября 2021 года генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на площадке Многофункционального информационно-технологического центра провел совещание по вопросам дальнейшего расширения возможностей данного инновационного объекта.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».