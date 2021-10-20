22 октября отключат воду на Красноармейской в Брянске
Ограничения продлятся в течение нескольких часов.
22 октября с 10.00 до 17.00 будет отсутствовать вода в нескольких в домах и нежилых помещениях по улице Красноармейской в Советском районе Брянска.
Воды не будет по адресам: улица Красноармейская, 158б, 160а, 160б, 170, 170а и 170б. По данным городской администрации, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.
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