Более 20 жителей Суземского района покусали бездомные собаки

22 человека обратились в больницу Суземского района после нападения бездомных собак. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство после жалобы жителей Суземского района проверило исполнение законодательства об обращении с безнадзорными животными. Оказалось, что контракта на отлов собак без владельцев нет и принимать заявки от покусанных жителей просто некому. Нет в администрации и должностного лица, ответственному за работу в этой сфере.

При этом в районную больницу за прошлый год и январь этого за помощью обратились 22 человека с укусами от бездомных животных.

Главу администрации района прокуратура обязала решить проблему.