24 апреля брянцы присоединятся к Всероссийскому субботнику

Областной центр уберут накануне голосования за благоустройство общественных территорий.

Брянск присоединится к Всероссийскому субботнику, организованному по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Субботник пройдет 24 апреля, накануне рейтингового онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустраиваться в 2022 году в рамках программы программе «Формирование комфортной городской среды».

В ходе субботника чистоту наведут на уже благоустроенных территориях и там, где ремонт только предстоит.