Более четырёх тысяч брянцев поучаствовали в субботнике

Более четырёх тысяч брянцев поучаствовали в общегородском субботнике. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Второй общегородской субботник этой весны прошёл в Брянске. Областной центр усиленно убирали коммунальные службы и простые жители. Так, порядок наводили около 400 специалистов администраций, 740 представителей учреждений образования и более 800 сотрудников брянских предприятий. Они белили деревья, убирали мусор и прошлогоднюю листву в скверах, территориях вблизи памятников, зелёных зонах, на пустырях.

А сотрудники Дорожного управления Брянска чистили и мыли дороги, тротуары и остановок, ремонтировали и красили ограждения. Специалисты также заделывали ямы в асфальте на нескольких улицвах и меняли разбитую тротуарную плитки в сквере «Звёздный».

Более 750 представителей управляющих компаний навели порядок во дворах, закрашивали несанкционированные надписи на фасадах, обрезали кустарники, убирали на контейнерных площадках.

Всего в общегородском субботнике поучаствовали 4100 брянцев. Им помогали 74 единицы техники. Из города вывезли 974,1 кубометров мусора.