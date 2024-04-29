3,5 тысячи горожан пришли на субботник в Брянске

3,5 тысячи горожан собрали почти 900 кубометров мусора на субботнике в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск присоединился ко Всероссийскому субботнику. На уборку города вышли около 3,5 тысяч человек и свыше 70 единиц техники. Общими усилиями с улиц областного центра вывезли почти 900 кубометров мусора.

Порядок навели во всех районах города. Коммунальщики и неравнодушные жители убрали мусор, побелили деревья, сажали цветы, красили бордюры и ограждения, мыли памятники.

«Несмотря на то, что Всероссийский субботник встретил горожан пасмурной, а местами даже дождливой погодой, с поставленными задачами, в целом, все справились на отлично! Хочу поблагодарить всех брянцев за то, что отозвались на нашу просьбу и вышли помочь сделать город чистым и ухоженным к предстоящим праздникам. Всем ещё раз огромное спасибо!» — обратился к горожанам глава Брянской городской администрации Александр Макаров.