Полутораметрового 24-х килограммового сома поймал житель Брянска в озере около Фокино. Об этом рассказали в городской администрации.

Житель Бежицы Александр Борисов на минувших выходных очень удачно сходил на рыбалку на озеро в карьере около города Фокино. Мужчина поймал сома, длиной один метр 58 сантиметров. Вес рыбы превысил 24 килограмма.

«Примерно 25-30 минут я с ним боролся, покатал он меня по озеру на лодке. Очень сильный, выносливый зверь. Адреналин, конечно, зашкаливает, но трофей того стоит!» — рассказал Александр Борисов.

Рыбак поймал сома-великана поймал на самодельную снасть — квок, а в качестве приманки использовал мясо ракушки.