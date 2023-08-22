24-х килограммового сома поймал житель Брянска
Полутораметрового 24-х килограммового сома поймал житель Брянска в озере около Фокино. Об этом рассказали в городской администрации.
Житель Бежицы Александр Борисов на минувших выходных очень удачно сходил на рыбалку на озеро в карьере около города Фокино. Мужчина поймал сома, длиной один метр 58 сантиметров. Вес рыбы превысил 24 килограмма.
«Примерно 25-30 минут я с ним боролся, покатал он меня по озеру на лодке. Очень сильный, выносливый зверь. Адреналин, конечно, зашкаливает, но трофей того стоит!» — рассказал Александр Борисов.
Рыбак поймал сома-великана поймал на самодельную снасть — квок, а в качестве приманки использовал мясо ракушки.
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