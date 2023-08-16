250 брянцев получат муниципальные стипендии за достижения у учебе и творческой деятельности. Об этом рассказали в городской администрации.
Накануне Дня города в Брянске вручат именные муниципальные стипендии. 250 лауреатов соберутся в детской школе искусств имени Николаевой.
Экспертная группа под председательством вице-мэра города Брянска Сергея Антошина определила список претендентов. В номинацию «Образование» вошли 100 школьников, 93 учащихся лицеев и гимназий, а также семь учеников учреждений допобразования.А в номинации «Культура» отобраны 30 детей и 15 взрослых.
«В каждой школе есть лидеры в молодежной среде, и таких ребят следует обязательно поощрять. Перечень номинантов представлен исчерпывающий, уверен, мы выбираем достойных», — отметил Сергей Антошин.
Муниципальная стипендия в тысячу рублей выплачивается лауреату ежемесячно в течение года.
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