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250 брянцев получили муниципальные стипендии

2022, 12 октября 09:57 Общество
250 брянцев получили муниципальные стипендии
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Муниципальные стипендии вручили школьникам, волонтерам и деятелям культуры Брянска.  

Торжественная церемония прошла в детской школе искусств №1 имени Т.П. Николаевой.  Муниципальные стипендии вручали в номинациях «Образование», «Культура» и «Общественные молодёжные объединения». Стипендиатами стали 200 школьников, 45 деятелей культуры и искусства, а также пять волонтёров и общественников.

«Как знать, возможно, среди нынешних стипендиатов есть и будущие Нобелевские лауреаты. Молодые, яркие, перспективные, от души поздравляю вас с этим событием! Радуйтесь жизни, цените каждое её мгновение, вдохновляйтесь, творите и открывайте новые горизонты!» — сказал председатель комитета по образованию Брянского городского Совета народных депутатов Юрий Клюев.

Ежемесячное денежное поощрение предусмотрено для поддержки одарённых детей, талантливой молодёжи, деятелей культуры, внесших вклад в развитие искусства, учащихся муниципальных образовательных учреждений города Брянска, проявивших себя в учебной и общественной деятельности.

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