250 брянцев получили муниципальные стипендии

Муниципальные стипендии вручили школьникам, волонтерам и деятелям культуры Брянска.
Торжественная церемония прошла в детской школе искусств №1 имени Т.П. Николаевой. Муниципальные стипендии вручали в номинациях «Образование», «Культура» и «Общественные молодёжные объединения». Стипендиатами стали 200 школьников, 45 деятелей культуры и искусства, а также пять волонтёров и общественников.
«Как знать, возможно, среди нынешних стипендиатов есть и будущие Нобелевские лауреаты. Молодые, яркие, перспективные, от души поздравляю вас с этим событием! Радуйтесь жизни, цените каждое её мгновение, вдохновляйтесь, творите и открывайте новые горизонты!» — сказал председатель комитета по образованию Брянского городского Совета народных депутатов Юрий Клюев.
Ежемесячное денежное поощрение предусмотрено для поддержки одарённых детей, талантливой молодёжи, деятелей культуры, внесших вклад в развитие искусства, учащихся муниципальных образовательных учреждений города Брянска, проявивших себя в учебной и общественной деятельности.
05.10.2022 12:49
С повесткой на руках
Как проходит частичная мобилизация в регионе? В России проводится частичная мобилизация, указ о которой президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. О вручении повесток смолянам, недопустимости так называемых перегибов на местах и поддержке семей военнослужащих говорили участники расширенного межведомственного совещания, посвящённого организации частичной мобилизации в регионе. Заседание прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Глава региона
05.10.2022 12:47
Условия для личного состава
На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал на сборном пункте временного пребывания смоленских военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. Совместно с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ, генерал-полковником Александром Ивановичем Ленцовым он оценил условия размещения мобилизованных, их питания и обеспечения. «Лично убедился, что помещения оборудованы всем необходимым, в том числе, душевыми кабинами и стиральными машинками.
05.10.2022 12:45
Жилье для медиков
В сентябре губернатор Алексей Островский рассказал о принятом решении запустить в регионе программу по обеспечению жильём медработников, которые придут работать в центральные районные больницы. «Это решение продиктовано дефицитом узкопрофильных специалистов и с учётом особой значимости жилищного вопроса должно стать одним из механизмов привлечения, а главное, «закрепления» молодых врачей в муниципалитетах, в первую очередь, выпускников СГМУ
05.10.2022 12:13
Вместе в большой мир. Как стать наставником для подростка из детского дома
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Ярославской и Смоленской областей. Наставник для подростка из детского дома — это обычный человек, не обладающий сверхспособностями или особыми чертами характера, который регулярно общается с воспитанником детского дома, становится ему другом, поддержкой и опорой, связью с миром за стенами учреждения и примером