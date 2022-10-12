250 брянцев получили муниципальные стипендии

Муниципальные стипендии вручили школьникам, волонтерам и деятелям культуры Брянска.

Торжественная церемония прошла в детской школе искусств №1 имени Т.П. Николаевой. Муниципальные стипендии вручали в номинациях «Образование», «Культура» и «Общественные молодёжные объединения». Стипендиатами стали 200 школьников, 45 деятелей культуры и искусства, а также пять волонтёров и общественников.

«Как знать, возможно, среди нынешних стипендиатов есть и будущие Нобелевские лауреаты. Молодые, яркие, перспективные, от души поздравляю вас с этим событием! Радуйтесь жизни, цените каждое её мгновение, вдохновляйтесь, творите и открывайте новые горизонты!» — сказал председатель комитета по образованию Брянского городского Совета народных депутатов Юрий Клюев.

Ежемесячное денежное поощрение предусмотрено для поддержки одарённых детей, талантливой молодёжи, деятелей культуры, внесших вклад в развитие искусства, учащихся муниципальных образовательных учреждений города Брянска, проявивших себя в учебной и общественной деятельности.