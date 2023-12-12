250 новогодних открыток нарисовали брянские школьники для конкурса. Об этом рассказали в городской администрации.

Итоги конкурса новогодних открыток подвели в областном центре. Жюри выбирали лучшие работы в трёх возрастных категориях и четырёх номинациях: «Новогодняя открытка 2024», «Символ Нового года», «Новый год – семейный праздник», «Приз зрительских симпатий». Всего на конкурс школьники прислали около 250 открыток.

«Мы тщательно отсматривали все работы, чтобы выбрать самые достойные. Безусловно, уровень работ очень разный: есть совсем любительские рисунки, а есть профессиональные — детей, которые посещают художественную школу или изобразительные кружки. Но мы больше обращали внимание на композицию и заложенную в рисунке идею», — уточнила начальник управления по строительству и развитию территории города Брянска Татьяна Волкова.