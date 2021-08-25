26 900 будущих брянских первоклассников получили выплаты к учебному году

Размер выплат составляет 10 тысяч рублей.

В Брянской области порядка 26 900 будущих первоклассников, которые пойдут в школу в 2021 или 2022 году, получили единовременную выплату к новому учебному. Об этом сообщили в региональном Отделении ПФР.

Выплата производится в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.