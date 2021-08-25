26 августа в Брянской области ожидаются дожди

Ночью и утром местами туман.

Завтра, 26 августа, в Брянской области днем пройдут умеренные дожди, местами с грозами. Ночью ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщили специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла, ночью температура воздуха не будет ниже +11ºC.