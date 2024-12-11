26 домов культуры отремонтировали в брянских сёлах за 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ под председательством Людмилы Журавлевой обсудили реализацию в регионе проекта «Культура малой Родины». С 2017 по 2023 годы в его рамках 184 Дома культуры были отремонтированы и оснащены современным оборудованием.

В текущем году в проекте «Культура малой Родины» участвовали 26 учреждений культуры в населённых пунктов региона с численностью жителей не более 50 тысяч человек. Там провели модернизацию за 20 866 445 рублей.