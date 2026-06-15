27 брянских выпускников получили высший балл за первые ЕГЭ

2026, 15 июня 16:16

27 брянских выпускников получили высший балл за первые ЕГЭ. Об этом рассказал в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Стали известны результаты первых ЕГЭ основного периода 2026 года. В Брянской области почти 2 тысячи выпускников одиннадцатых классов сдавали 1 июня экзамены по химии, литературе и истории. По 100 баллов набрали 27 ребят из Брянска, Брянского района, Дятьково, Жуковски.

«Поздравляю ребят и желаю дальнейших успехов в учебе!» — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.