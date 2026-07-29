Брянскому ТЮЗу требуется новое здание

2026, 29 июля 13:06

Брянскому ТЮЗу требуется новое здание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

28 июля временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл приём граждан. К нему обратились артисты Брянского театра юного зрителя. Он располагается в здании, которое является объектом культуры регионального значения. Но само строение признали аварийным и не подлежащим реконструкции. Это подтвердили три экспертизы. Очевидно, что ТЮЗу требуется новое здание.

«Решение вижу такое: определиться с площадкой, привязать к ней проект и заявляться в федеральные программы, чтобы в Брянске появился новый современный театр юного зрителя» , — отметил Егор Ковальчук.