Виновные в незаконном обороте сигарет представители преступного сообщества не разжалобила брянский суд

2026, 29 июля 17:35

Виновные в незаконном обороте сигарет представители преступного сообщества не разжалобила брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий. Приговор выслушали 16 человек.

В декабре 2021 года двое мужчин для незаконного оборота контрафактных сигарет создали преступное сообщество. Они назначили руководителей структурных подразделений, разделенных по функциональному признаку.

Два подразделения возглавили жители Брянска. Они отвечали за незаконное производство табачной продукции на территории Брянского района, упаковку в пачки и оклеивание поддельными акцизными марками, хранение готовой продукции и перевозку для последующего сбыта. Третьим подразделением руководили жители Москвы. Они отвечали за финансирование производства, поиск и покупку сырья, приобретение оборудования и запчастей. Готовая продукция оптовыми партиями отправлялась в Москву и Подмосковье.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УМВД и УФСБ в декабре 2022 года. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше двух миллионов пачек сигарет на более чем 280 миллионов рублей.

13 участникам сообщества суд назначил наказание от 3 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафами от 250 тысяч до 1,6 млн рублей. Остальные соучастники отделались условным лишением свободы и штрафами.

Изъятые при обыске 19 млн рублей и 20 тысяч долларов США, а также автомобиль конфискованы в собственность государства.

Осужденные обжаловали приговор и просили об оправдании. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.