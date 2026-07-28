Переезд на станции Полужье в Выгоничском районе закроют на два дня

2026, 28 июля 12:30

Переезд на станции Полужье в Выгоничском районе закроют на два дня из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

29 и 30 июля железнодорожники будут ремонтировать дорожное полотно на переезде на станции Полужье в Выгоничском районе Брянской области. Работы будут проходить с 10 до 15 часов. В этот период будет полностью закрыто движение автомобилей на переезде. Объезд места работ не предусмотрен.

Водителей попросили заранее планировать свой маршрут для объезда.

Фото Московской железной дороги