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Транспорт

Переезд на станции Полужье в Выгоничском районе закроют на два дня

2026, 28 июля 12:30
Переезд на станции Полужье в Выгоничском районе закроют на два дня
Источник фото

Переезд на станции Полужье в Выгоничском районе закроют на два дня из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.  

 

29 и 30 июля железнодорожники будут ремонтировать дорожное полотно на переезде на станции Полужье в Выгоничском районе Брянской области.  Работы будут проходить с 10 до 15 часов. В этот период будет полностью закрыто движение автомобилей на переезде. Объезд места работ не предусмотрен. 

Водителей попросили заранее планировать свой маршрут для объезда.

 

Фото Московской железной дороги

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