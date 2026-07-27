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ДТП

Три автомобиля столкнулись в Унече в минувшее воскресенье

2026, 27 июля 17:44
Три автомобиля столкнулись в Унече в минувшее воскресенье
Источник фото

Три автомобиля столкнулись в Унече в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Ранним утром 26 июля на улице Первомайской в городе Унече 54-летний мужчина за рулём Mazda пошёл на обгон двигавшегося впереди Renault. 62-летний водитель Renault же приступил к обгону автомобиля «УАЗ», не заметив, что движущийся сзади автомобиль включил левый указатель поворота. Mazda врезалась в Renault, а вторая иномарка – в «УАЗ». 

36-летний пассажир «УАЗа» получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.

На водителя Renault инспекторы возбудили административное расследование.

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