Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Два человека пострадали в аварии на трассе в Стародубском районе

2026, 13 февраля 11:32
Два человека пострадали в аварии на трассе в Стародубском районе
Источник фото

Два человека пострадали в аварии на трассе в Стародубском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Утром 12 февраля на 152-м км. федеральной дороги «Брянск — Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» в Стародубском районе произошла авария. 54-летний мужчина справился с управлением автомобиля «УАЗ Patriot». Машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель и 36-летний пассажир с тяжёлыми травмами попали в больницу. Полицейские разбираются в обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Метки: , , ,

Читайте также

Дело о торговле контрафактными сигаретами рассмотрит суд в Брянске
13 февраля 09:01
Дело о торговле контрафактными сигаретами рассмотрит суд в Брянске
Обвиняемую в истязании малолетнего сына женщину брянский суд заключил под стражу
12 февраля 18:37
Обвиняемую в истязании малолетнего сына женщину брянский суд заключил под стражу
Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу
12 февраля 17:33
Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14184) брянск (6786) ДТП (2675) ГИБДД (2204) прокуратура (2028) уголовное дело (1984) Александр Богомаз (1825) суд (1785) авария (1632) мчс (1492) коронавирус (1272) умвд (1029)