Два человека пострадали в аварии на трассе в Стародубском районе

2026, 13 февраля 11:32

Два человека пострадали в аварии на трассе в Стародубском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 12 февраля на 152-м км. федеральной дороги «Брянск — Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» в Стародубском районе произошла авария. 54-летний мужчина справился с управлением автомобиля «УАЗ Patriot». Машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель и 36-летний пассажир с тяжёлыми травмами попали в больницу. Полицейские разбираются в обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.