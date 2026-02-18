Около 3000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки на обработку брянских дорог

2026, 18 февраля 10:42

Около 3000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки на обработку брянских дорог. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Коммунальные службы Брянской области приводят в порядок магистрали регионального и межмуниципального значения. В минувшие сутки на дорогах работали 229 единиц техники.

Специалисты очистили от снега около 1,7 тысяч километров проезжей части дорог и свыше 3,4 тысячи километров обочин. Также от гололёда обработали почти 2,3 тысяч километров трасс. На это израсходовано около 3000 тонн песко-соляной смеси.