290 брянцев выздоровели от коронавируса за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом 201 человек и выздоровление 290. Новых подтвержденных смертей нет.

Всего на Брянщине зафиксировано 23 139 случаев инфицирования, выздоровление – у 21 200 человек и 216 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений.

В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

Вчера на Брянщине заболели коронавирусом еще 203 человека.