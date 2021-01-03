3 января похолодает до -4ºC в Брянской области

Ветер ночью юго-западный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -4ºC до +1ºC, днем от -2ºC до +3ºC.

В Смоленской области за сутки умер еще один человек с коронавирусом По данным на 3 января в Смоленской области за минувшие сутки выявили 158 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. С начала пандемии в регионе всего лабораторно подтверждены 17534 случая заболевания у жителей Брянской области. Выздоровели почти 14 тысяч пациентов, в том числе за прошлый день – 15 человека. Скончались

Мужчина умер в результате пожара в Дорогобужском районе 1 января в 13:38 в деревне Мясники Дорогобужского района произошел пожар в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В деревне Мясники полыхал двухквартирный жилой дом. В одной из которых пожарными был обнаружен погибший мужчина 1967 года рождения. Пламя было ликвидировано. Одна из квартир сгорела полностью, у второй огонь уничтожил кролю. Напомним, огонь

Иномарка загорелась в деревне Баскакова В 06:55 01 января 2021 года произошел пожар в деревне Баскаково Гагаринского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. На месте пожарные увидели, что огонь охватил Mitsubishi Lancer. Причина и ущерб устанавливаются специалистами. Напомним, дом значительно пострадал в результате пожара в

При пожаре в Дорогобужском районе пострадал человек В 13:38 01 января 2021 года на улице Садовая в деревне Мясники Дорогобужского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали две пожарные машины и семь человек личного состава. Прибывшие пожарные увидели, что огонь охватил здание жилого дома. В результате пожара пострадал человек. Причина и ущерб уточняются специалистами.

Плюсовая температура ожидает смолян в субботу Пресс-служба ГУ МЧС России рассказала, какая погода ожидает смолян в субботу, 2 января. Будет облачно. Временами небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно дождь с мокрым снегом. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем -2°C…+3°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем 0°C…+2°C. Атмосферное давление