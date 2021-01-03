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3 января похолодает до -4ºC в Брянской области

2021, 03 января 11:27 Общество
3 января похолодает до -4ºC в Брянской области
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3 января на территории Брянской области облачно с прояснениями.

Без существенных осадков, на дорогах  местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -4ºC до +1ºC, днем от -2ºC до +3ºC.

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