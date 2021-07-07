30 детей-сирот получили новые квартиры в Брянске

Ключи от нового жилья им вручил губернатор Александр Богомаз.
Торжественная церемония передачи ключей от квартир прошла в Майском парке сегодня, 7 июля. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В поздравлении новых владельцев жилплощади приняли участие губернатор Александр Богомаз, заместитель губернатора Николай Щеглов, глава городской администрации Александр Макаров, председатель регионального заксобрания Валентин Суббот, глава Брянска Марина Дбар и главный федеральный инспектор Андрей Дьячук.
В новостройке по улице Желябова выделили 30 квартир для детей-сирот. Как известно, правительство Брянской области заботится о социально незащищенных гражданах.
В Брянской области в прошлом году дети-сироты получили 244 квартиры. В 2021 году планируется на 400 миллионов рублей приобрести еще 300 квартир.
Всего за 6 лет 1891 квартира была куплена за счет государства и отдана нуждающимся.
К слову, приобретенные помещения в новостройках уже отделаны и готовы для заселения. Новым хозяевам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.
07.07.2021 12:51
Куда пойти привиться?
Коронавирус продолжает наступать. К сожалению, ежедневная статистика в Смоленской области пополняется десятками новых случаев заражения. «Призываю смолян не откладывать вакцинацию, ведь, чтобы остановить пандемию, нам необходимо выработать коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины», – обратился к жителям региона губернатор Алексей Островский. Многие смоляне этот посыл уже приняли к действию. Ежедневно на
07.07.2021 12:50
Где работают лучшие педагоги?
В администрации региона прошла церемония награждения победителей и лауреатов областных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Отметим, что такие конкурсы направлены на выявление талантливых представителей сферы образования и дошкольного воспитания и распространение передового опыта среди педколлективов. Традиционно в конкурсах принимают участие лучшие педагоги нашего региона. Неоднократно смоляне становились лауреатами всероссийских конкурсов, дважды входили в число
07.07.2021 12:49
Деньги в село. В регионе благодаря инвестициям развивают АПК и расширяют экспорт
Смоленские сельхозпредприятия «Балтутино» и «Шуйское» намерены увеличить поголовье КРС, а в планах «Гагаринконсервмолоко» – дальнейшее развитие проекта по производству детского питания. Об этом и многом другом говорили в ходе рабочей встречи губернатор Алексей Островский и генеральный директор группы компаний «Продинвест» Михаил Панченков. На протяжении последних лет холдинг активно реализует на Смоленщине ряд инвестпроектов. Его производственные
06.07.2021 14:39
Еще семь смолян умерли от коронавирусных осложнений
По данным на 6 июля, на территории Смоленской области число летальных случаев среди коронавирусных больных достигло 1150. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семь человек 82 смолянина выздоровели за минувшие сутки. Общее число выздоровевших жителей Смоленской области достигло 32 077. К 6 июля число заболевших увеличилось на 263. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали
06.07.2021 13:18
Погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась в два раза в июне
По оперативной информации, в январе – июне 2021 года погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 78 тыс. тонн, что выше аналогичного уровня прошлого года на 20,8%. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки черных металлов. Только в июне погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась в два раза