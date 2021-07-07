30 детей-сирот получили новые квартиры в Брянске

Ключи от нового жилья им вручил губернатор Александр Богомаз.

Торжественная церемония передачи ключей от квартир прошла в Майском парке сегодня, 7 июля. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В поздравлении новых владельцев жилплощади приняли участие губернатор Александр Богомаз, заместитель губернатора Николай Щеглов, глава городской администрации Александр Макаров, председатель регионального заксобрания Валентин Суббот, глава Брянска Марина Дбар и главный федеральный инспектор Андрей Дьячук.

В новостройке по улице Желябова выделили 30 квартир для детей-сирот. Как известно, правительство Брянской области заботится о социально незащищенных гражданах.

В Брянской области в прошлом году дети-сироты получили 244 квартиры. В 2021 году планируется на 400 миллионов рублей приобрести еще 300 квартир.

Всего за 6 лет 1891 квартира была куплена за счет государства и отдана нуждающимся.

К слову, приобретенные помещения в новостройках уже отделаны и готовы для заселения. Новым хозяевам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.