Улицу Калинина в Брянске отремонтируют по нацпроекту в 2026 году

2026, 24 апреля 13:38
Улицу Калинина в Брянске отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Калинина в Советском районе Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 3,4 километра дороги от улицы Пионерской до улицы Комарова. 

Специалисты обновят инженерные сети и сделают водоотводные лотки. Также рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие. Тротуары частично выложат брусчаткой. Около переходов и остановок общественного транспорта уложат тактильную плитку. Для пассажиров поставят новые автопавильоны. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильниками. Также подрядчик поставит светофоры и дорожные знаки, нанесёт разметку.

