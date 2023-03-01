В этом году ещё 30 школ капитально отремонтируют в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В минувшем году в 20 муниципальных образований области капитально отремонтировали 30 зданий школ. Из них 28 уже готовы, а две — сдадут к 1 апреля. На работы и оснащение потратили 1 238 млн рублей.
«У нас не самая высокая бюджетная обеспеченность по сравнению с другими регионами страны, но мы находим возможность выделения собственных бюджетных средств и рачительно их расходуем. Помимо федеральных программ, начиная с 2019 года мы выделили 1,3 млрд рублей собственных бюджетных средств на ремонт образовательных организаций — на замену оконных блоков и ремонт кровель. В прошлом году за счет областного бюджета были отремонтированы еще три школы», – отметил глава региона.
В этом году запланирован ремонт еще 30 школ.
«На эти цели предусмотрено 1 557 млн рублей, в том числе 1 375 млн рублей — средства федерального бюджета. По 20 объектам уже проведены торги, заключаются контракты, по остальным конкурсные процедуры будут проведены до 15 марта. По каждому объекту утверждена «дорожная карта», – добавил Александр Богомаз.
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