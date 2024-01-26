34 нерабочих светильника обнаружили чиновники на улицах Брянска

34 нерабочих светильника обнаружили чиновники отдела ЖКХ на улицах Фокинского района Брянска. Об том сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники отдела ЖКХ Фокинской районной администрации проверили наружное освещение. На 174 улицах не так давно установили 2 858 новых светодиодных светильников. Их исправность и проверяли чиновники.

Представители администрации и управления ЖКХ объехали 23 улицы и пять скверов. На 12 улицах они обнаружили 34 неисправных светильника. Информация направили в дорожное управление города Брянска и ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».