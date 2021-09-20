351 тысячу брянцев вакцинировали от COVID-19

Это более половины от плана.

В Брянской области от коронавирусной инфекции вакцинировали более 351 тысячи человек, что составляет 61,7% от плана.

В частности, прививки сделали 112 тысяч лиц старше 60 лет – это 32,2% среди привитых и 37,7% среди всех лиц старше 60 лет.

Всего в Брянскую область поступило 469 954 дозы вакцины от COVID-19.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил о нежелании жителей Брянской области вакцинироваться от коронавируса.