37 больших автобусов курсируют по Брянску. Об этом сообщили в городской администрации.

В 2024 году автобусы областного центра перевезли свыше 40 млн пассажиров. В автопредприятии Брянска работает 275 машин, в том числе 37 автобусов большого класса. Остальные – среднеклассные автобусы, которые могут перевозить до 65 человек.

С каждым годом нагрузка на подвижной состав брянского автопредприятия растёт: появляются новые дороги, растут жилые микрорайоны. Городу требуются автобусы большого класса, вмещающие до 100 человек.

Горадминистрация активно участвует в испытании новых моделей от автопроизводителей. Так, маршрут №25 дважды участвовал в опытной эксплуатации. В минувшем году брянцев возил трёхдверный «НЕФАЗ» с завода «КАМАЗ». Он вмещал до 110 пассажиров. Весной этого года по Брянску ездил «ЛиАЗ» аналогичной модификации.

«Особенно большие автобусы ждут на маршрутах с растущим пассажиропотоком: №№5а, 5б, 11, 25, 31, 37. Там уже используются такие машины, но в часы пик их не хватает. Новые автобусы нам бы сильно помогли — если не полностью справиться с проблемой, то хотя бы снизить её остроту утром и вечером», — отметил директор Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия Александр Андросенко,

В отделе по транспорту горадминистрации подсчитали, что для начала городу нужно 40 больших автобусов.