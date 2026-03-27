39 улиц отремонтировали в Брянске за миллиард рублей в прошлом году

2026, 27 марта 11:35

В 2025 году в Брянске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на капитально отремонтировали 39 дорог. Их протяжённость превысила 38 километров. На обновление потратили свыше одного миллиарда рублей.

Так, в областном центре завершили улично-дорожную сеть в микрорайоне по улице Флотской в Бежицком районе. В неё вошли три улицы: имени Алексея Толстого, имени Татьяны Николаевой и имени братьев Ткачёвых.

«В минувшем году в Брянске реконструирована или заново построена сеть уличного освещения на 210 улицах. В Бежицком районе ночью светлей стало на 92 улицах, в Володарском — на 38, в Советском и в Фокинском районах — на 40. Установлено 1078 опор и 3237 новых светодиодных светильников», — уточнил начальник МКУ «УЖКХ» г. Брянска Александр Афонин.