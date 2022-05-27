40 собак в брянском приюте находятся на ПМЖ

Ветеринар признал животных агрессивными.

В приюте для бездомных животных Брянске сейчас живёт 120 собак.

Это количество меняется. Часть животных после стерилизации и чипирования выпускают обратно на улицу. У других появляется свой дом. За время существования учреждения пристроить в семью удалось около 100 животных.

Ещё для 40 собак приют стал постоянным местом жительства. По результатам ветеринарных обследований животных признали агрессивными. На волю их не выпустят.