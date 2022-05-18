40 тонн гуманитарки доставили из Брянской области в Брянку

Груз развезут по школам и раздадут жителям.

В Брянку Луганской области доставили 40 тонн гуманитарной помощи. Груз собирали жители Брянской области. Продукты, средства гигиены и вещи развезут по образовательным учреждениям и раздадут жителям в трудной жизненной ситуации. Об этом в соцсетях рассказала врио замгубернатора Татьяна Кулешова.

«Хочу отметить, что брянковчане невероятно благодарны жителям Брянской области, которая сегодня, в такое непростое время, протягивает им руку помощи. Уверена, вместе мы справимся абсолютно с любыми испытаниями!» — отметила Татьяна Кулешова.