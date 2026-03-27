2026, 27 марта 10:16
41-летний житель Супонево пропал в минувший вторник
41-летний житель Супонево пропал во вторник. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

Евгений Павлович Тюлихов пропал в селе Супонево Брянского района. 41-летний мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении 24 марта. На связь с близкими он не вышел. 

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, коротко стриженные тёмно-русые волосы, зёлёные глаза. Мужчина был одет чёрные куртку, спортивные штаны и туфли.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

