420 металлодетекторов установят на избирательных участках в Брянской области

420 металлодетекторов установят на избирательных участках в дни выборов президента России в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Внеочередное заседание антитеррористической комиссии Брянской области прошло в областном правительстве. Его провел губернатор Александр Богомаз. На заседании обсудили подготовку к предстоящим выборам президента России.

В регионе будут работать около тысячи помещений для голосования, а также 33 территориальных избирательных комиссий и системных администраторов ГАС «Выборы». Все они будут находиться под охраной.

На входах в здания, где расположены избирательные участки, установят 420 стационарных металлодетекторов. На остальных правоохранители будут использовать мобильные металлодетекторы.

Всего ежедневно на работе на выборах привлекут более 1500 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, представителей добровольных народных дружин и частных охранных организаций.