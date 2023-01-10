445 брянских школьников начали третью четверть в новом здании

445 брянских учеников начали третью четверть в обновлённом здании школы. Об этом рассказали в Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска после ремонта открылась школа №2 имени Д.Е. Кравцова. В декабре минувшего года ей исполнилось 85 лет. Третью четверть 445 ребят сели за парты в обновлённом здании. Все они учатся в первую смену в 20-ти классах.

За девять месяцев подрядчик преобразил здание. В школе заменили систему отопления и утеплили фасад. Во всех помещениях теперь яркое освещение. Ремонт затронул классы, коридоры, лестничные пролёты, актовый зал, туалеты. В столовой появилось новое оборудование: линия раздачи, подогрев, витрины.

На ремонт выделили 71,1 млн рублей.