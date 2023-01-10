445 брянских школьников начали третью четверть в новом здании
445 брянских учеников начали третью четверть в обновлённом здании школы. Об этом рассказали в Брянской городской администрации.
В Советском районе Брянска после ремонта открылась школа №2 имени Д.Е. Кравцова. В декабре минувшего года ей исполнилось 85 лет. Третью четверть 445 ребят сели за парты в обновлённом здании. Все они учатся в первую смену в 20-ти классах.
За девять месяцев подрядчик преобразил здание. В школе заменили систему отопления и утеплили фасад. Во всех помещениях теперь яркое освещение. Ремонт затронул классы, коридоры, лестничные пролёты, актовый зал, туалеты. В столовой появилось новое оборудование: линия раздачи, подогрев, витрины.
На ремонт выделили 71,1 млн рублей.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве