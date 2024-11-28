500 тонн снега вывезли с улиц Брянска за минувшую ночь. Об этом сообщили в городской администрации.

Минувшей ночью техника дорожного управления расчищала Брянск от снега. Проезжую часть и тротуары убирали 20 КДМ, четыре погрузчика и семь тракторов. За ночь из города вывезли более 500 тонн снега. Также на дорогу высыпали около 700 кубометров пескосоляной смеси.

Утром к уборке присоединились почти сто сотрудников дорожного управления. Вручную они убирают снег на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта.