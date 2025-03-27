56 воинских мемориалов в Брянске приведут в порядок ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. Мэр Брянска поручил привести в порядок все памятники и воинские захоронения к 9 мая. Мемориалы подкрасят, поправят плитку, обновят надписи, а вокруг — уберут мусор.

Всего в областном центре установлено 56 памятников воинской славы. Большинство расположены в общественных пространствах. За ними ухаживают сотрудники дорожного управления и школьники.

А мемориалы, расположенные на городских кладбищах, знакомы не всем жителям Брянска. Но и их приведут в порядок сотрудники специализированной похоронной службы.