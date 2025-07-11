57 деревьев вырубят на проспекте Станке Димитрова в Брянске

57 деревьев, заражённых ясеневой изумрудной златкой, вырубят на проспекте Станке Димитрова в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске специалисты продолжают борьбу с ясеневой изумрудной златкой. Ещё в 2023 году Россельхознадзор установил в городе карантинную фитосанитарную зону. Личинки златки уничтожают ствол, прячась под корой дерева. Растение может упасть от ветра или под тяжестью снега. Единственный эффективный метод борьбы с вредителем — вырубка.
В прошлом году в Брянске подрядчики спилили 273 больных ясеня на улицах Пушкина, Горького, Пересвета, Менжинского, Шолохова, Комсомольской и проспекте Московском. В этом году 57 заражённых деревьев вырубят на проспекте Станке Димитрова. Спил должны завершить в августе.
Чтобы сгладить последствия радикальных мер борьбы с вредителем, весной в областном центре прошла экологическая акция «Брянск зелёный». В городе высадили 1 400 деревьев и почти 700 кустарников: клёны, дубы, липы, берёзы, спиреи, пузыреплодник и сирень.
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