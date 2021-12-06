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6 и 7 декабря Советском районе Брянска отключат воду (АДРЕСА)

2021, 06 декабря 08:30 Общество
6 и 7 декабря Советском районе Брянска отключат воду (АДРЕСА)
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Отключения связаны с аварийными работами.

6 и 7 декабря отключат воду в жилых домах и нежилых помещениях в Советском районе Брянска.

6 декабря с 10.00 до 16.00 воды не будет по адресам:

– улица Ново-Некрасовская;

– улица Луговая;

– переулок Дальний;

– улица Некрасова (от дома № 142 до дома № 158, от дома № 153 до дома № 171);

– улица Комарова, 30, 35, 37-а, 37б, 39 (бассейн «ДОСААФ»).

7 декабря с 10.00 до 16.00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

– улица Тимоновская;

– переулок 2-й Спартаковский;

– проезд 2-й Тимоновский;

– проезд 3-й Тимоновский;

– улица Выгоничская;

– переулок 2-й Телевизорный;

– улица Попова, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 10.

Как сообщает мэрия, отключения связаны с проведением аварийных работ на водопроводной сети в Советском районе.

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