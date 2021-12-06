6 и 7 декабря Советском районе Брянска отключат воду (АДРЕСА)
Отключения связаны с аварийными работами.
6 и 7 декабря отключат воду в жилых домах и нежилых помещениях в Советском районе Брянска.
6 декабря с 10.00 до 16.00 воды не будет по адресам:
– улица Ново-Некрасовская;
– улица Луговая;
– переулок Дальний;
– улица Некрасова (от дома № 142 до дома № 158, от дома № 153 до дома № 171);
– улица Комарова, 30, 35, 37-а, 37б, 39 (бассейн «ДОСААФ»).
7 декабря с 10.00 до 16.00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
– улица Тимоновская;
– переулок 2-й Спартаковский;
– проезд 2-й Тимоновский;
– проезд 3-й Тимоновский;
– улица Выгоничская;
– переулок 2-й Телевизорный;
– улица Попова, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 10.
Как сообщает мэрия, отключения связаны с проведением аварийных работ на водопроводной сети в Советском районе.
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