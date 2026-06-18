Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

648 гаражей снесли в Брянске за пять лет

2026, 18 июня 11:20
648 гаражей снесли в Брянске за пять лет
Источник фото

648 незаконных гаражей снесли в Брянске за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

На совещании при главе Брянской городской администрации Александру Макарову обсудили работу по сносе незаконно установленных металлических гаражей в областном центре. Работа стартовала в 2020 году.

«Уже в следующем году мы демонтировали 149 металлических конструкций. Из них 120 разобрали сами владельцы, а оставшиеся снесли силами подрядных организаций», — рассказал руководитель управления муниципального контроля Григорий Садовский.

В прошлом году снесен 91 гараж по улицам Фрунзе, Ромашина, Розы Люксембург и Пролетарской. Всего за последние пять лет силами специалистов управления муниципального контроля демонтировано 648 незаконных конструкций.

В этом году планируют снести железные гаражи на улицах Ушакова и 12 лет Октября в Володарском районе. Уведомления о поиске собственников уже развесили на конструкциях сотрудники районной администрации.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Более шести километров трассы в Брянском районе ремонтируют по нацпроекту
18 июня 10:53
Более шести километров трассы в Брянском районе ремонтируют по нацпроекту
Новую школу в Брянске планируют открыть в конце года
18 июня 08:44
Новую школу в Брянске планируют открыть в конце года
Мэр Брянска прокомментировал удар ВСУ по автобусу с детьми
17 июня 17:32
Мэр Брянска прокомментировал удар ВСУ по автобусу с детьми

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15553) брянск (6997) ДТП (2785) ГИБДД (2349) прокуратура (2127) уголовное дело (2072) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1089)