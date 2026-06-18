648 незаконных гаражей снесли в Брянске за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На совещании при главе Брянской городской администрации Александру Макарову обсудили работу по сносе незаконно установленных металлических гаражей в областном центре. Работа стартовала в 2020 году.
«Уже в следующем году мы демонтировали 149 металлических конструкций. Из них 120 разобрали сами владельцы, а оставшиеся снесли силами подрядных организаций», — рассказал руководитель управления муниципального контроля Григорий Садовский.
В прошлом году снесен 91 гараж по улицам Фрунзе, Ромашина, Розы Люксембург и Пролетарской. Всего за последние пять лет силами специалистов управления муниципального контроля демонтировано 648 незаконных конструкций.
В этом году планируют снести железные гаражи на улицах Ушакова и 12 лет Октября в Володарском районе. Уведомления о поиске собственников уже развесили на конструкциях сотрудники районной администрации.