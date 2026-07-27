Брянские лыжники привезли 10 медалей из Калуги

2026, 27 июля 12:43

Брянские лыжники привезли 10 медалей из Калуги. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в городе Калуге прошли открытые областные соревнования на лыжероллерах. Регион представили воспитанники спортшкол Брасовского и Жуковского районов. Первое место заняли Дарья Новосельцева, Александр Новосельцев, Александра Лысенкова, Никита Шилин, Константин Автухов и Его Бондарев.Серебряные награды достались Максиму Хмура, Александру Автухову и Василисе Куприной. Бронзовым призёром стал Владислав Петухов.